Лощилов Алексей Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилов Алексей Евлампиевич

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Место рождения

Губино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Губино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Агния Михайловна

Смерть
28.06.1944
Видлица, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
ФИО: Лощилов Алексей Евлампиевич Год рождения: 1902 Место рождения: Вологодская обл., Сокольский р-н, Подольский с/с, д. Губино РВК призыва: 28.08.1941, Сокольский РВК, Вологодская обл., Сокольский р-... Показать все
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