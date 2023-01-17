Лощилов Алексей Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти28.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1944
Видлица, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
ФИО: Лощилов Алексей Евлампиевич Год рождения: 1902 Место рождения: Вологодская обл., Сокольский р-н, Подольский с/с, д. Губино РВК призыва: 28.08.1941, Сокольский РВК, Вологодская обл., Сокольский р-... Показать все