Бассай Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962
Отец: Бассай Виктор Александрович
Мать: Бассай Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бассай Елена Никоноровна
Рождение ребёнка
25.05.1988
Сын: Бассай Виктор Алексаедрович
Мать ребёнка: Бассай Елена Никоноровна