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Бассай Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1962

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962

Отец: Бассай Виктор Александрович

Мать: Бассай Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бассай Елена Никоноровна

Рождение ребёнка
25.05.1988

Сын: Бассай Виктор Алексаедрович

Мать ребёнка: Бассай Елена Никоноровна

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