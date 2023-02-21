Осоченко (Коробко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1941 и 1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1936
Дочь: Петрова Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Осоченко Андрей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1941 и 1945
По рассказам бабушки, была тяжело ранена при бомбардировке в последнем вывозном рейсе из блокадного Ленинграда. Умерла в госпитале (?)