Осоченко (Коробко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоченко (Коробко) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1936

Дочь: Петрова Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Осоченко Андрей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осоченко Андрей Романович

Смерть
Между 1941 и 1945
По рассказам бабушки, была тяжело ранена при бомбардировке в последнем вывозном рейсе из блокадного Ленинграда. Умерла в госпитале (?)
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