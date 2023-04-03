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Быстров Федор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Быстров Илья Иоаннович

Мать: Быстров Евгения Александровна

Смерть
1950