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Быстров Федор Ильич
Быстров Федор Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1950
Пол
Мужской
Отец
Быстров Илья Иоаннович
1851 г.р.
Мать
Быстров Евгения Александровна
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Быстров Илья Иоаннович
Мать:
Быстров Евгения Александровна
Смерть
1950
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