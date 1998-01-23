Ольховикова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховикова Анна Егоровна

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.10.1926

Дата смерти

23.01.1998

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926

Отец: Ольховиков Егор Романович

Мать: Екатерина Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
14.10.1947

Муж: Филимонов Пётр Григорьевич

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Пётр Григорьевич

Смерть
23.01.1998
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От сердечно-сосудистой недостаточности
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