Ольховикова Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.10.1926
Дата смерти23.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1926
Отец: Ольховиков Егор Романович
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
14.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Пётр Григорьевич
Смерть
23.01.1998
От сердечно-сосудистой недостаточности