Гаранин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Гаранин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Гаранин Михаил
Мать ребёнка: Гаранина Анастасия
с. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Гаранина Анастасия
Смерть
Неизвестно