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Гаранин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Гаранин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Гаранин Михаил

Мать ребёнка: Гаранина Анастасия

с. Кондаковка, Мелекесского р-на, Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Гаранина Анастасия

Смерть
Неизвестно
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