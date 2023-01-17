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Кондратова Праскева

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Место рождения

Черевково, Прасковьинская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1875 г.р.
1882 г.р.
Скрыто настройками приватности
1886 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кондратий Павлов

Мать: не указана

Черевково, Прасковьинская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Семенова анна

Отец ребёнка: Иванов Семен

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Семенова Марья

Отец ребёнка: Иванов Семен

Рождение ребёнка
09.11.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Семен

Стегнишино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.?.1886

Сын: Семенов Павел

Отец ребёнка: Иванов Семен

Рождение ребёнка
1890

Сын: Семенов Мефодий

Отец ребёнка: Иванов Семен

Смерть
Неизвестно
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