Кондратова Праскева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кондратий Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1875
Дочь: Семенова анна
Отец ребёнка: Иванов Семен
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Семенова Марья
Отец ребёнка: Иванов Семен
Рождение ребёнка
09.11.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Семен
Стегнишино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.?.1886
Сын: Семенов Павел
Отец ребёнка: Иванов Семен
Рождение ребёнка
1890
Сын: Семенов Мефодий
Отец ребёнка: Иванов Семен
Смерть
Неизвестно