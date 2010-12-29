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Маклаков Сергей Леонидович
Маклаков Сергей Леонидович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
29.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Зевакин Леонид Васильевич
1981 г.р.
Мать
Маклакова Ксения Леонидовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2010
Отец:
Зевакин Леонид Васильевич
Мать:
Маклакова Ксения Леонидовна
Москва
, город федерального значения Москва
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