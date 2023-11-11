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Самцов Константин Иванович
Самцов Константин Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Мужской
Отец
Самцов Иван Максимович
1942 г.р.
Мать
Алдобаева Валентина Филипповна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Самцов Иван Максимович
Мать:
Алдобаева Валентина Филипповна
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