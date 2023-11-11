Самцов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самцов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Самцов Иван Максимович

Мать: Алдобаева Валентина Филипповна

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