Дундукова-Кутьма Евгения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дундукова-Кутьма Евгения Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1882 ст.

Сын: Дундуков-Кутьма Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Дундуков-Кутьма Григорий Яковлевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дундуков-Кутьма Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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