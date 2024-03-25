Литвин Мейер Йосселевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Мейер Йосселевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Литвин Йоссель Давидович

Мать: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвин Лейба Меерович

Мать ребёнка: Литвина Хая

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йоссель Меерович

Мать ребёнка: Литвина Хая

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Литвина Фрида Мееровна

Мать ребёнка: Литвина Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Айзек Меерович

Мать ребёнка: Литвина Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Биньямин Меерович

Мать ребёнка: Литвина Хая

Смерть
Неизвестно
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