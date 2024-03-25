Литвин Мейер Йосселевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Литвин Йоссель Давидович
Мать: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Литвина Хая
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Литвина Хая
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Литвина Фрида Мееровна
Мать ребёнка: Литвина Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвина Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвина Хая
Смерть
Неизвестно