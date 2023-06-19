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Игнатий Степанов

Место рождения

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Степан Федоров

Мать: ?

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.07.1857

Жена: Александра Тимофеева

Рождение ребёнка
28.02.1861

Сын: Кондрашов Арсений Игнатьевич

Мать ребёнка: Александра Тимофеева

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.04.1870

Дочь: Стефанида Игнатова

Мать ребёнка: Александра Тимофеева

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно