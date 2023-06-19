Игнатий Степанов
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Степан Федоров
Мать: ?
Бракосочетание
21.07.1857
Жена: Александра Тимофеева
Рождение ребёнка
28.02.1861
Сын: Кондрашов Арсений Игнатьевич
Мать ребёнка: Александра Тимофеева
Рождение ребёнка
03.04.1870
Дочь: Стефанида Игнатова
Мать ребёнка: Александра Тимофеева
Смерть
Неизвестно