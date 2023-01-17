Родченков-Чернухин Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченков-Чернухин Сергей Федорович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Мать: Родченкова-Чернухина Степанида Александровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Чернухина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Чернухин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ветрова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Куринина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Быкова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Ульяна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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