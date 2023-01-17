Родченков-Чернухин Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Чернухина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ветрова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Куринина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Быкова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Чернухина Ульяна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно