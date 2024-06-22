Королев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1931
Дата смерти07.10.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1931
Отец: Королев Алексей Иванович
Мать: Королева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Юрий Александрович
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Валерий Александрович
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Елена Александровна
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
04.06.1960
Сын: Королев Александр Александрович
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
27.01.1963
Сын: Королев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Рождение ребёнка
29.11.1965
Дочь: Касаткина (Королева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна
Смерть
07.10.1984