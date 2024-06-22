Королев Александр Алексеевич 04.06.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Александр Алексеевич

Королев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1931

Дата смерти

07.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1931

Отец: Королев Алексей Иванович

Мать: Королева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Юрий Александрович

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Валерий Александрович

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Елена Александровна

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
04.06.1960

Сын: Королев Александр Александрович

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
27.01.1963

Сын: Королев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Рождение ребёнка
29.11.1965

Дочь: Касаткина (Королева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Королева (Ложкина) Лидия Павловна

Смерть
07.10.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.