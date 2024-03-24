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Антонов Василий Антонович

Место рождения

Губкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.04.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898 ст.

Отец: Антоний Павлов

Мать: Мелания Богданова

Губкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Запись 17 23.04.1898 родители из д.Губкино запасной рядовой Антоний Павлов и Мелания Богданова Крестные- из д.Скорева крестьяне Константин Филиппов и из д.Губкина девица Марфа Антониева
Смерть
Неизвестно
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