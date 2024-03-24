Антонов Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения23.04.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898 ст.
Отец: Антоний Павлов
Мать: Мелания Богданова
Запись 17 23.04.1898 родители из д.Губкино запасной рядовой Антоний Павлов и Мелания Богданова Крестные- из д.Скорева крестьяне Константин Филиппов и из д.Губкина девица Марфа Антониева
Смерть
Неизвестно