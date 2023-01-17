Сытина (Есипова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1896 ст.
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896 ст.
Образование
Между 1907 и 02.06.1914 ст.
Обучалась в Симбирской Мариинской Женской Гимназии. Окончила семь классов.
Бракосочетание
22.02.1919
Рождение ребёнка
09.12.1919
Дочь: Раевская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Раевский Иван Георгиевич
Образование
Между 1919 и 1922
Обучение в местном педагогическом техникуме
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва