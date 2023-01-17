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Сытина (Есипова) Елена Сергеевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

09.10.1896 ст.

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1896 ст.

Отец: Есипов Сергей Сергеевич

Мать: Есипова Евгения Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Образование
Между 1907 и 02.06.1914 ст.
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Обучалась в Симбирской Мариинской Женской Гимназии. Окончила семь классов.
Бракосочетание
22.02.1919

Муж: Раевский Иван Георгиевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1919

Дочь: Раевская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Раевский Иван Георгиевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Образование
Между 1919 и 1922
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Обучение в местном педагогическом техникуме
Смерть
1995
Москва, город федерального значения Москва
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