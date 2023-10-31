Данилова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1981

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

61 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981

Отец: Филипчик Владимир Иванович

Мать: Филипчик Галина Юрьевна

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