Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Данилова Наталья Владимировна
Данилова Наталья Владимировна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1981
Пол
Женский
Отец
Филипчик Владимир Иванович
1959 г.р.
Мать
Филипчик Галина Юрьевна
61 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1981
Отец:
Филипчик Владимир Иванович
Мать:
Филипчик Галина Юрьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия