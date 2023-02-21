Осип Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Лазарь Спиридонов
Мать: Настасья Максимова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Лаврентий Осипов
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Григорьева
Смерть
1789