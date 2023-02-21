Осип Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип Лазарев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1748 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Лазарь Спиридонов

Мать: Настасья Максимова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лаврентий Осипов

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Григорьева

Смерть
1789
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