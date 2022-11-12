Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна
Место рождениядеревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Дата рождения03.09.1934
Дата смерти12.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934
деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1953
Сын: Пигарев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пигарев Николай Павлович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пигарев Николай Павлович
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
12.11.2022
город Ревда Свердловской области