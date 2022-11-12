Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна 03.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПигарева (Николаева) Клавдия Александровна

Пигарева (Николаева) Клавдия Александровна

Место рождения

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии

Дата рождения

03.09.1934

Дата смерти

12.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1934

Отец: Николаев Александр Николаевич

Мать: Келларева (Сарайкина) Дария Степановна

деревня Александровка, Уметского района, Тамбовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарев Николай Павлович

Рождение ребёнка
25.11.1953

Сын: Пигарев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пигарев Николай Павлович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пигарев Николай Павлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
12.11.2022
город Ревда Свердловской области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.