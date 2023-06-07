Елена Изотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869