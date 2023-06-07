Елена Изотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Изотова

Елена Изотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Вычислено 1861 г.р.
Вычислено 1865 г.р.
Вычислено 1867 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869