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Бигун Роман Павлович

Место рождения

Желобное, Житомирська область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Бигун Павел Иванович

Мать: не указана

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Василиса Романовна

Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Бигун Григорий Романович

Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бигун Ефим Романович

Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна

Желобное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1911

Дочь: Ирина Романовна

Мать ребёнка: не указана

Желобное, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бигун Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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