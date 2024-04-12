Бигун Роман Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Бигун Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Василиса Романовна
Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Бигун Ефим Романович
Мать ребёнка: Бигун Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1911
Дочь: Ирина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бигун Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно