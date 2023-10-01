Шадрина (Кузнецова) Домника Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Кузнецова) Домника Стефановна

Место рождения

Бурковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Стефан

Мать: не указана

Бурковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.11.1877

Муж: Шадрин Симеон Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Антон Васильев Шемякин, Марк Иванов Шадрин По невесте д. Климовщины Александр Косьмин Митенев, д. Леонтьевщины Енангско-Воскресенского прихода Василий Л…
Рождение ребёнка
08.03.1883

Сын: Шадрин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1884

Дочь: Шадрина Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Шадрин Александр Семенович

Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.03.1891
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
07.03.1891
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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