Шадрина (Кузнецова) Домника Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.03.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1877
Поручители по жениху д. Пузова Антон Васильев Шемякин, Марк Иванов Шадрин По невесте д. Климовщины Александр Косьмин Митенев, д. Леонтьевщины Енангско-Воскресенского прихода Василий Л…
Рождение ребёнка
08.03.1883
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович
Рождение ребёнка
16.09.1884
Дочь: Шадрина Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович
Рождение ребёнка
03.08.1888
Сын: Шадрин Александр Семенович
Отец ребёнка: Шадрин Симеон Луппович
Смерть
04.03.1891
Похороны
07.03.1891