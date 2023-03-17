Миронова Афина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Афина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2023

Отец: не указан

Мать: Миронова Ольга

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