Шелист Яков (Иаков) Сампсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелист Яков (Иаков) Сампсонович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелист (Бочковская) Павола Ивановна

Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иаков Сампсонов Шелист православного вероисповедания первым браком и крестьянка Австрийской империи Галицийской области Тарнопольского циркула деревни Курниково Пав... Показать все
Восприемник
16.09.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение Людмилы Шелист Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Ч... Показать все
Смерть
Неизвестно

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