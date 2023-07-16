Шелист Яков (Иаков) Сампсонович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иаков Сампсонов Шелист православного вероисповедания первым браком и крестьянка Австрийской империи Галицийской области Тарнопольского циркула деревни Курниково Пав... Показать все
Восприемник
16.09.1888 ст.
Крещение Людмилы Шелист Крестьянин села Чесновского Раковца Стефан Васильев Шелист и законная жена его Екатерина Никитова, оба православного вероисповедания Восприемники Евфимия: крестьянин села Ч... Показать все
Смерть
Неизвестно