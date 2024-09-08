Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
Неизвестно
26 лет просидел в тюрьме. Окна выходили на квартиру где жила Анна. Он вышел и пришел к ней, потому что влюбился. Так и прожили всю жизнь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно