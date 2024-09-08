Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осуждение
Неизвестно
26 лет просидел в тюрьме. Окна выходили на квартиру где жила Анна. Он вышел и пришел к ней, потому что влюбился. Так и прожили всю жизнь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строгалева (Ермошина) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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