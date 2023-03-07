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Рогозин Георгий Иванович

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Место рождения

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Рогозин Иван Профьевич

Мать: Рогозина Стефания Ивановна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Давыд

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рогозин Антон

Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рогозин Фёдор Георгиевич

Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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