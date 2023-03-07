Рогозин Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Рогозин Иван Профьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Давыд
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Рогозин Антон
Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Рогозина Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно