Цеханович Матвей (Мордух) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович Матвей (Мордух) Борисович

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1903

Дата смерти

22.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1903

Отец: Цеханович Бенциан Шлёмович

Мать: Цеханович Хася Наумовна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Розен Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1944

Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна

Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Ревекка Наумовна

Смерть
22.10.1984
Калуга, город Калуга, Калужская область
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