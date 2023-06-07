Орешина (Сиднюшкина) Пелагея (Полина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешина (Сиднюшкина) Пелагея (Полина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сиднюшкин Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Орешин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Орешин Сергей Михайлович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1933

Сын: Орешин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Орешин Сергей Михайлович

Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Смерть
Около 1978