Орешина (Сиднюшкина) Пелагея (Полина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сиднюшкин Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
04.04.1928
Сын: Орешин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Орешин Сергей Михайлович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1933
Отец ребёнка: Орешин Сергей Михайлович
Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Смерть
Около 1978