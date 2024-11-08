Беркутов Василий Иванович 27.12.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Беркутов Василий Иванович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1884 ст.

Отец: Беркутов Иван Андреевич

Мать: Беркутова (Кузнецова) Агриппина Александровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Кадр 4: https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-38 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №38, стр. 38
Бракосочетание
03.10.1907

Жена: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №109, стр. 12
Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Беркутов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №112, стр. 40
Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Беркутов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №115, стр. 30
Рождение ребёнка
27.02.1912

Сын: Беркутов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №124, стр. 14
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: (Беркутова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №134, стр. 37
Смерть
Неизвестно

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