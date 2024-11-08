Беркутов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.12.1884 ст.
Кадр 4: https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-38 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №38, стр. 38
Бракосочетание
03.10.1907
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №109, стр. 12
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Беркутов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №112, стр. 40
Рождение ребёнка
13.09.1909
Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №115, стр. 30
Рождение ребёнка
27.02.1912
Сын: Беркутов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №124, стр. 14
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: (Беркутова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Беркутова (Тахалаева) Серафима Федоровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №1111, опись №1, дело №134, стр. 37
Смерть
Неизвестно