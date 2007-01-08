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Михайлов Юрий Алексеевич

Место рождения

Черная, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

08.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: Михайлов Алексей Иванович

Мать: Михайлова (Хаймина) Капитолина Александровна

Черная, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
31.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Коткина) Зоя Андреевна

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
07.07.1975

Дочь: Акимова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Михайлова (Коткина) Зоя Андреевна

Смерть
08.01.2007

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