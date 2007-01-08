Михайлов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.06.1937
Дата смерти08.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Рождение ребёнка
31.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Коткина) Зоя Андреевна
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
07.07.1975
Дочь: Акимова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Михайлова (Коткина) Зоя Андреевна
Смерть
08.01.2007