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Кочнев Вячеслав Александрович

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Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.01.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Образование
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Сталинградское танковое училище
Смерть
Неизвестно