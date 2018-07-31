Джемаль Орхан Гейдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джемаль Орхан Гейдарович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.11.1966

Дата смерти

31.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.07.2018
г. Сибю, Кемо, ЦАР
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