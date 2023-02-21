Морозов Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Сергей Федорович

Морозов Сергей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Морозов Федор Яковлевич

Мать: Морозова Степанида Ивановна

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close