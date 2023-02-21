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Морозов Сергей Федорович
Морозов Сергей Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Морозов Федор Яковлевич
Мать
Морозова (Камаева) Степанида Ивановна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Морозов Федор Яковлевич
Мать:
Морозова Степанида Ивановна
Смерть
1930
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