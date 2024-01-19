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Колесов Александр Михайлович

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Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

11.09.1931

Дата смерти

18.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931

Отец: Колесов Михаил Иванович

Мать: Колесова (Быбина) Алимпиада Кузьмовна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.1955

Дочь: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Колесова Клавдия Сидоровна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1958

Сын: Колесов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Колесова Клавдия Сидоровна

Смерть
18.04.1985

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