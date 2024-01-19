Колесов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.09.1931
Дата смерти18.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1931
Рождение ребёнка
06.11.1955
Дочь: Мальцева (Колесова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Колесова Клавдия Сидоровна
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.09.1958
Сын: Колесов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Колесова Клавдия Сидоровна
Смерть
18.04.1985