Мордовской Денис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1987
Рождение ребёнка
25.10.2011
Дочь: Мордовская Нелли Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2013
Дочь: Мордовская Николь Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2014
Сын: Мордовской Иосиф Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2020
Сын: Мордовской Илия Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности