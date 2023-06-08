Иванцова (Елисеева) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2000
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности