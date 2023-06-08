Иванцова (Елисеева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова (Елисеева) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
2000

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности