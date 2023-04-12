Стефанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
?.05.1849
Сын: Захарий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Петр Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никита (Назар) Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марья/Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Кириллович