Стефанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Рождение ребёнка
?.05.1849

Сын: Захарий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Петр Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Никита (Назар) Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марья/Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кириллович

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Кириллович