Кобозева (Кобозева) Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Кобозев Василий Никифоров
Отец ребёнка: Кобозев Никифор Егоров
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно