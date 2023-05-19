Кобозева (Кобозева) Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева (Кобозева) Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кобозев Василий Никифоров

Отец ребёнка: Кобозев Никифор Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобозев Никифор Егоров

Смерть
Неизвестно