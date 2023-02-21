Алексеева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смерти24.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1922
Сын: Алексеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Кашкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Иван
Смерть
24.04.1955
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область