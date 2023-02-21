Алексеева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

24.04.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1922

Сын: Алексеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Кашкино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван

Смерть
24.04.1955
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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