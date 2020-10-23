Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1973

Дата смерти

23.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Максимов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюбенко (Максимова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Максимов Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Сергей Павлович

Смерть
23.10.2020

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