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Конфедератов Лаврентий

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Место рождения

Сергеевка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Конфедератов Кузьма Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Конфедератов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Конфедератов Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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