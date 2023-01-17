Конфедератов Лаврентий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Конфедератов Кузьма Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Конфедератов Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Конфедератов Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно