Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Баранов Илья Григорьевич

Мать: Куровская Пологея

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лыков Василий Константинович

Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лыков Виталий Константинович

Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лыкова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Константин Константинович

Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыков Николай Константинович

Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич

Смерть
Неизвестно