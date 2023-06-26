Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Баранов Илья Григорьевич
Мать: Куровская Пологея
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лыков Василий Константинович
Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лыков Виталий Константинович
Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лыкова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Константин Константинович
Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Николай Константинович
Отец ребёнка: Лыков Константин Григорьевич
Смерть
Неизвестно