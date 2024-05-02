Синёв Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бабушка Кочка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Маконкова) Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1937
Мать ребёнка: (Маконкова) Александра Михайловна
Смерть
1941
Причина смерти: Застрелили солдаты