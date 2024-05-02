Синёв Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинёв Михаил Павлович

Синёв Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бабушка Кочка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синёв Евгений Михайлович

Мать ребёнка: (Маконкова) Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маконкова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1937

Сын: Синёв Борис Михайлович

Мать ребёнка: (Маконкова) Александра Михайловна

Смерть
1941
Причина смерти: Застрелили солдаты

Мы используем куки для улучшения работы сайта.