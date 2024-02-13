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Лужков Иван (Дед)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озаренко (Лужкова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лужков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барковская (Лужкова) Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова (Лужкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Крючкова (Лужкова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Рождение ребёнка
05.03.1898

Сын: Лужков Петр Иванович

Мать ребёнка: Лужкова (Воропаева) Анна (Бабушка По Отцу) (Бабушка По Отцу)

Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Возраст

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