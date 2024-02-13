Лужков Иван (Дед)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
05.03.1898
Родился в д. Заречье Тетеренского района Могилевской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Возраст