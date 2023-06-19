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Федяева Анастасия Андреевна

Место рождения

Починок, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.01.1906 ст.

Муж: Федяев Александр Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1907 ст.

Сын: Федяев Константин Александрович

Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.

Сын: Федяев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Федяева Анна Александровна

Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно