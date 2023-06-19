Федяева Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
18.09.1907 ст.
Сын: Федяев Константин Александрович
Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1910 ст.
Сын: Федяев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Федяева Анна Александровна
Отец ребёнка: Федяев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно