Иванова Ираида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Ираида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1950

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Черемхина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерощенко Анна Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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