Иванова Ираида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Никифор
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1950
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Черемхина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Россия, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерощенко Анна Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно