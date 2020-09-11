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Проско Анатолий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 22.04.1940

Дата смерти

11.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 22.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1975

Сын: Проско Сергей

Мать ребёнка: Проско Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Проско Валентина

Смерть
11.09.2020
Россия, г. Георгиевск, Ставропольский край, больница
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Краснокумское, Георгиевский, Ставропольский край
Краснокумское сельское кладбище