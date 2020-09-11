Проско Анатолий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 22.04.1940
Дата смерти11.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 22.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1975
Сын: Проско Сергей
Мать ребёнка: Проско Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Проско Валентина
Смерть
11.09.2020
Россия, г. Георгиевск, Ставропольский край, больница
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Краснокумское, Георгиевский, Ставропольский край
Краснокумское сельское кладбище