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Трофим Наумов

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Место рождения

г. Дубровно, Могилевская губерния

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1685

Сын: Прокофий Трофимов

Мать ребёнка: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1694

Сын: Илья Трофимов

Мать ребёнка: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1702

Сын: Илья Трофимов

Мать ребёнка: не указана

г. Дубровно, Могилевская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Дубровно, Могилевская губерния
Смерть
Неизвестно
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