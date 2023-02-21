Трофим Наумов
Место рожденияг. Дубровно, Могилевская губерния
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1685
Сын: Прокофий Трофимов
Мать ребёнка: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1694
Сын: Илья Трофимов
Мать ребёнка: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1702
Сын: Илья Трофимов
Мать ребёнка: не указана
г. Дубровно, Могилевская губерния
Место жительства
Неизвестно
г. Дубровно, Могилевская губерния
Смерть
Неизвестно