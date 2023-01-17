Державин Гавриил Романович
Место рождения
Дата рождения14.07.1743
Дата смерти20.07.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1743
Место жительства
По 1816
им. Званка, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.07.1816
им. Званка, Новгородский уезд Новгородской губернии