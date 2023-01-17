Державин Гавриил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Державин Гавриил Романович

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Место рождения

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1743

Дата смерти

20.07.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1743
Сокуры, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1816
им. Званка, Новгородский уезд Новгородской губернии
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.07.1816
им. Званка, Новгородский уезд Новгородской губернии
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