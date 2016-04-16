Усманова Юлия Гизяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1982
Дата смерти16.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1982
Рождение ребёнка
03.03.1999
Дочь: Усманова Аделина Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.2011
Сын: Усманов Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.06.2011
Дочь: Усманова Софья Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.04.2016