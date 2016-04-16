Усманова Юлия Гизяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманова Юлия Гизяровна

Усманова Юлия Гизяровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1982

Дата смерти

16.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1982

Отец: Усманов Гизяр Рафаэлевич

Мать: Усманова Альфия Асраровна

Рождение ребёнка
03.03.1999

Дочь: Усманова Аделина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.2011

Сын: Усманов Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.06.2011

Дочь: Усманова Софья Евгеньевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.04.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close